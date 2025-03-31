Жителей Псковской области приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

19:19, 31 марта 2025, ПАИ

Жителей Псковской области пригашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия». Регистрация продлится до 11 мая, сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

В 2025 году конкурс пройдёт в 14 номинациях, охватывающих широкий спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. Основная тема нового сезона – укрепление исторической памяти, семейных ценностей и традиций.

Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет могут участвовать во всех номинациях, участники старше 35 лет – в номинациях «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы». Для детей до 14 лет предусмотрена специальная номинация «Нити моей родословной».

Приём проектов завершится 11 мая в 23:59 по мск. С 12 по 26 мая будут определены финалисты конкурса в количестве не более 300 человек, которые пройдут на следующий этап. С 27 мая по 14 июня пройдёт дистанционная защита проектов. По её результатам в каждой номинации среди всех категорий участников экспертный совет определит не более трёх авторов лучших проектов, занявших первое, второе и третье места соответственно. Награждение состоится 21 июня.

Победители получат информационную поддержку проектов на региональном и федеральном уровнях, возможность участвовать в образовательных форумах и программах, которые развивают личные и профессиональные навыки, денежные премии. Появится возможность пройти стажировки и шанс найти работу в партнёрских организациях. Можно получить туристическую поездку по программе «Больше, чем путешествие».

Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов.