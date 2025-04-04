Великолукский лицей № 10 отметил 70-летний юбилей

22:28, 04 апреля 2025, ПАИ

Великолукский лицей № 10 отметил 70-летний юбилей. Торжество состоялось в Доме культуры Ленинского Комсомола. Поздравить лицей пришли представители федеральной, областной и городской властей, регионального комитета по образованию и управления образования Великих Лук, педагогического сообщества города, ветеранских организаций, родительского комитета, партнёры лицея и выпускники образовательного учреждения, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Открыл торжественный вечер директор лицея № 10 Игорь Буйко. Своё выступление он начал с исторической ретроспективы. Он отметил, что за 70 лет работы лицей обучил 4 500 ответственных и успешных выпускников, которые в последующем стали руководителями высшего и среднего звена, военнослужащими и служащими силовых структур, государственными и муниципальными служащими.

От имени руководства Великих Лук, главы города Николая Козловского, который сам является выпускником данного учреждения образования, со словами поздравлений выступил заместитель главы Великих Лук Сергей Гусев. В приветственном адресе главы города было отмечено, что богатая история учреждения наполнена многочисленными выдающимися успехами в различных всероссийских смотрах и конкурсах, а также достижениями выпускников, которые внесли и вносят значимый вклад в развитие нашей страны и города Великие Луки. А основой для всех свершений как самого лицея, так и его выпускников является высокий профессионализм и ответственность нескольких поколений педагогов этого образовательного учреждения. «Каждый из тех, кто в разные годы посвящал школе и лицею № 10 своё время и энергию, а учащимся отдавал все знания и навыки и вкладывал в них частичку души, достоин самой искренней признательности и уважения», – прозвучало в речи Сергея Гусева.

От лица руководства города Сергей Гусев наградил директора лицея № 10 Игоря Буйко почётной грамотой за большой личный вклад в развитие сферы образования Великих Лук.

Благодарностями за добросовестный труд в системе образования в связи с 70-летним юбилеем лицея № 10 были награждены Алла Горелышева, Маргарита Егорова, Валентина Кузьменко, Марина Романенкова, Лариса Солдатенко, Наталья Цацко.

Начальник отдела региональной политики комитета по образованию Псковской области Андрей Ниневский передал коллективу лицея слова поздравлений от лица регионального комитета и выполнил почётную миссию – поприветствовал коллектив учреждения от лица правительства Псковской области. Он зачитал приветственный адрес первого заместителя губернатора региона Веры Емельяновой, а также сообщил новость. «Дорогие друзья! Хочу сообщить, что губернатором Псковской области Михаилом Юрьевичем Ведерниковым одобрено выделение 150 тысяч для нужд лицея № 10», – сказал Андрей Ниневский и вручил Игорю Буйко сертификат на обновление материальной базы.

Не обошлось и без награждения педагогического коллектива учреждения. Почётных грамот комитета по образованию Псковской области в связи с 70-летним юбилеем лицея были удостоены Инна Батёк, Ольга Дудкова , Ольга Васильева, Ольга Нестерова, Алла Прохорова, Наталья Руденко, Юлия Шамкова. Благодарности комитета по образованию Псковской области в связи с 70-летним юбилеем лицея № 10 были вручены Сергею Баранову, Юлии Матвеевой. Также педагогам вручили почётные грамоты администрации Великих Лук.

В адрес образовательного учреждения прозвучали приветствия партнёров, выпускников, родителей, коллег-педагогов. Лицеисты подготовили творческие поздравления. Завершилось торжество флешмобом.

Ранее сообщалось, что служба родовспоможения Псковского перинатального центра отметила 70-летие.