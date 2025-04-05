Наводить порядок дома и в саду советует сегодня народный календарь

09:59, 05 апреля 2025, ПАИ

Память преподобного Никона Печерского, игумена Киево-Печерского монастыря, отмечают сегодня, 5 апреля, пишет портал calend.ru.

Никон родился в XI веке в богатой и знатной семье. В 1096 году половецкие войска напали на киевские земли, и Никон попал в плен вместе с преподобным Евстратием и другими монахами монастыря. Преподобный провёл в неволе три года, терпеливо сносил голод и мучения. Хозяин Никона подрезал ему жилы, чтобы тот не сбежал, но однажды пленный просто исчез на глазах своей стражи.

Когда киевляне заключили мир с половцами, бывший хозяин Никона пришёл в Печерский монастырь и с удивлением узнал в одном из монахов своего пленника. Поражённый этой встречей, половец принял крещение и служил своему бывшему узнику до самой его смерти.

На Руси это был день тщательной уборки как в доме, так и в саду. По этому поводу говорили: «Дом хозяином велик», «Домашних дел не переделаешь», «Дом не велик, а присесть не велит». Рачительные хозяева меняли солому в матрацах, вытряхивали постели, белили печи, выносили мусор.

Также мыли столы в доме, лавки и полы – для этого часто применяли настой мяты. Мяту использовали и при приготовлении кваса, и при заваривании чая, и при выпечке пряников. Во многих деревнях мяту считали залогом хорошего сна – вешали её пучки в горницах.

В садах на Никона начинали сажать рябину, яблони, красную и чёрную смородину. Также зазывали птиц – защитников от вредителей. Пернатых потчевали зёрнышками, крошками, льняным семенем.

Кроме того, крестьяне обходили ключи и родники вблизи деревни и приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние».