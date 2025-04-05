Международный день нравственности отмечают 5 апреля

10:50, 05 апреля 2025, ПАИ

Международный день нравственности отмечают сегодня, 5 апреля, пишет calend.ru.

Праздник, учреждённый ООН, призван обратить внимание людей на укрепление культуры мира «в духе любви и нравственности в соответствии со своими культурными традициями и другими подходящими соображениями или своими местными, национальными или региональными обычаями».

Основой нравственных принципов считается золотое правило, в котором говорится об уважении к правам, убеждениям, чувствам других людей, о построении отношений между людьми на основе согласия и мира.

В ООН отмечают, что основные нравственные принципы лежат в основе всех международных документов, в том числе Всеобщей декларации прав человека. Следование этим принципам способствует реализации многих программ ООН и концепции формирования культуры мира, гласящей, что следования лишь политическим и экономическим соглашениям недостаточно для достижения согласия и мира на Земле.

Также ООН установила и другие смежные памятные даты, схожие по своим целям и направленности: Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, Международный день мира, Международный день ненасилия, Международный день мирного сосуществования, Международный день, посвящённый терпимости.