Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стало известно, сколько работодателей Пскова вручают деньги сотрудникам в день рождения

В 72 % компаниях в Пскове есть традиция поздравлять сотрудников с днём рождения, следует из итогов опроса, который специалисты сервиса SuperJob провели с 26 февраля по 20 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы.

Фото: ПАИ

Так, 27 % опрошенных работодателей заявили, что вручает деньги сотрудникам в день рождения, каждый третий – букет или подарок, каждый пятый работодатель поздравляет именинников на корпоративном сайте. Ещё в 9 % организаций сотрудникам предоставляют возможность получить выходной в этот день или уйти с работы пораньше. А 5 % работодателей дарят скидки и сертификаты на продукцию компании.

Ранее псковичи назвали любимые способы общения в офисе, подробнее об этом читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 апреля 2025

Особый противопожарный режим установлен в двух районах Псковской области
05 апреля 2025

До -6 градусов прогнозируют в Псковской области 6 апреля
05 апреля 2025

Почти в 40 раз выросло количество ТОС в Псковской области
05 апреля 2025

Стало известно, сколько работодателей Пскова вручают деньги сотрудникам в день рождения
05 апреля 2025

Работу художника-авангардиста Владимира Татлина можно увидеть в Псковском музее
05 апреля 2025

125 единиц оружия и более 600 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за три месяца
05 апреля 2025

«Тотальный диктант» напишут сегодня в Псковской области
05 апреля 2025

День супа отмечают сегодня в мире

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...