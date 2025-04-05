Стало известно, сколько работодателей Пскова вручают деньги сотрудникам в день рождения

11:45, 05 апреля 2025, ПАИ

В 72 % компаниях в Пскове есть традиция поздравлять сотрудников с днём рождения, следует из итогов опроса, который специалисты сервиса SuperJob провели с 26 февраля по 20 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы.

Так, 27 % опрошенных работодателей заявили, что вручает деньги сотрудникам в день рождения, каждый третий – букет или подарок, каждый пятый работодатель поздравляет именинников на корпоративном сайте. Ещё в 9 % организаций сотрудникам предоставляют возможность получить выходной в этот день или уйти с работы пораньше. А 5 % работодателей дарят скидки и сертификаты на продукцию компании.

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