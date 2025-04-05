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Общество

Почти в 40 раз выросло количество ТОС в Псковской области

Почти в 40 раз выросло количество территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в Псковской области. В 2018 году, когда только появилась эта практика, их было всего 18. К началу 2025 года в регионе создали 718 ТОС. В их деятельность вовлечено более 140 тысяч жителей региона. По этому показателю Псковская область занимает второе место на Северо-Западе.

Такую статистику привёл председатель комитета по законодательству и МСУ Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов. Вместе с коллегой Андреем Михайловым они приняли участие в обсуждении этого вопроса на заседании постоянного комитета ПАСЗР по вопросам местного самоуправления в Сыктывкаре, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

Чаще всего псковичи подают заявки на установку видеонаблюдения и детских спортивных комплексов, а также на замену почтовых ящиков. Фото: ПАИ

«Основным толчком к развитию послужила грантовая поддержка проектов ТОС. Мы начинали с 3,5 миллиона рублей, а сегодня объём финансирования составляет уже 168 миллионов рублей. Вектор очевиден: в Псковской области развитие территориального общественного самоуправления относится к категории приоритетных задач», – подчеркнул Алексей Севастьянов.

Благодаря ТОС в муниципалитетах идёт установка детских и спортивных площадок, благоустройство придомовых территорий и общественных мест, решаются и другие социально значимые задачи.

Напомним, что приём заявок на региональный конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление» начнётся 7 апреля. Подробнее об этом читайте здесь.

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