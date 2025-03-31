Приём заявок на региональный конкурс «Лучшее ТОС» начнётся 7 апреля

15:55, 31 марта 2025, ПАИ

Приём заявок на региональный конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление» начнётся 7 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс пройдёт в два этапа: муниципальный и региональный. Первый продлится с 7 по 21 апреля, а второй – с 25 апреля по 20 мая.

На первом этапе представителям ТОС с 7 по 14 апреля нужно будет подать заявки в администрации городских, сельских поселений и городских, муниципальных округов, на территории которых создано ТОС.

Заявки на второй этап (региональный) представляют муниципальные конкурсные комиссии в управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области с 22 по 24 апреля с 9:00 до 18:00.

Победителей регионального конкурса определит конкурсная комиссия в мае. Информацию по вопросам участия можно получить по телефону (8 8112) 29-97-99. С положением о конкурсе «Лучшее ТОС» и формами документов для участия можно ознакомиться по ссылке.