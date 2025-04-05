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Общество

До -6 градусов прогнозируют в Псковской области 6 апреля

Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается в Псковской области 6 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Будет дуть северный ветер со скоростью 9–14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -1 до -6 градусов, днём – от +1 до +6. Атмосферное давление будет низким.

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