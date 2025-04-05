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Общество

В Госдуме предложили убрать соль и сахар со столов в общепитах

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил Роспотребнадзору запретить размещение солонок и сахарниц на столах в заведениях общепита. Об этом сообщают «РИА Новости».

Даванков указал, что в России широко распространены ожирение и сахарный диабет из-за неправильного питания. Он отметил, что треть россиян привычно пересаливают еду, даже если блюда и так солёные, а наличие соли и сахара на столах в кафе и ресторанах усиливает эту привычку.

В обращении к главе Роспотребнадзора Анне Поповой он попросил оценить идею и, в случае согласия, совместно с Минздравом разработать новые правила, исключающие солонки и сахарницы на столах. Даванков предложил выдавать их только по просьбе посетителей.

Он подчеркнул, что международный опыт подтверждает: такие меры не ущемляют права потребителей, помогают осознанно относиться к питанию, снижают переедание соли и сахара и не требуют больших затрат от бизнеса.

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