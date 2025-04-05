Стала известна сумма платных услуг, предоставленных жителям Псковской области в феврале

22:47, 05 апреля 2025, ПАИ

Объём платных услуг населению Псковской области составил 3 млрд 804,2 млн рублей в феврале этого года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

По сравнению с сопоставимой датой прошлого года показатель вырос на 2,6 %. В феврале 2025 года в структуре объёма платных услуг преобладали транспортные, бытовые, а также коммунальные услуги. На их долю пришлось 55,7 % в общем объёме.

Напомним, что почти 150 жителям Псковской области компенсировали стоимость полиса ОСАГО.