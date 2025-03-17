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Общество

147 жителям Псковской области компенсировали стоимость полиса ОСАГО

Компенсацию полиса ОСАГО 147 жителям Псковской области, имеющим инвалидность, выплатило региональное отделение Социального фонда России в 2024 году. Об этом ПАИ сообщили в реготделении.

Изображение здесь и далее: отделение Социального фонда России по Псковской области

Напомним, что выплата в размере 50 процентов от уплаченной страховой премии по договору ОСАГО предоставляется только инвалидам, имеющим транспорт по медицинским показаниям. Таким образом, основным условием получения меры социальной поддержки является наличие заключения о медицинских показаниях для приобретения транспорта в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (ребёнка-инвалида).

Оформить выплату может сам гражданин или его законный представитель с помощью портала «Госуслуги», а также обратившись в клиентскую службу СФР или МФЦ с заявлением и документами, подтверждающими право на компенсацию. Сделать это можно в течение всего времени действия полиса ОСАГО, то есть в течение года со дня его получения.

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