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Общество

День работника следственных органов МВД России отмечают 6 апреля

Профессиональный праздник сотрудников следственного аппарата органов внутренних дел Российской Федерации отмечается ежегодно 6 апреля, сообщает портал calend.ru.

Официальное начало работы аппарата было установлено в 1963 году указом Президиума Верховного Совета СССР, который передал полномочия по проведению предварительного следствия Министерству охраны общественного порядка, позднее переименованному в МВД СССР. В целом история формирования органов предварительного следствия восходит к эпохе царской России.

Комплектование следственного аппарата в МВД изначально осуществлялось на основе дознания, затем – с привлечением органов прокуратуры. Это позволило в относительно короткие сроки создать в системе МВД следственный аппарат, способный профессионально и квалифицированно расследовать преступления.

На сегодняшний день следственный аппарат МВД является одним из крупнейших органов предварительного следствия, который расследует 93 % всех преступлений.

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