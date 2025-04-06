День работника следственных органов МВД России отмечают 6 апреля

10:26, 06 апреля 2025, ПАИ

Профессиональный праздник сотрудников следственного аппарата органов внутренних дел Российской Федерации отмечается ежегодно 6 апреля, сообщает портал calend.ru.

Официальное начало работы аппарата было установлено в 1963 году указом Президиума Верховного Совета СССР, который передал полномочия по проведению предварительного следствия Министерству охраны общественного порядка, позднее переименованному в МВД СССР. В целом история формирования органов предварительного следствия восходит к эпохе царской России.

Комплектование следственного аппарата в МВД изначально осуществлялось на основе дознания, затем – с привлечением органов прокуратуры. Это позволило в относительно короткие сроки создать в системе МВД следственный аппарат, способный профессионально и квалифицированно расследовать преступления.

На сегодняшний день следственный аппарат МВД является одним из крупнейших органов предварительного следствия, который расследует 93 % всех преступлений.