«Тут была резня»: на футбольном поле в Австрии нашли останки 150 мужчин

20:06, 06 апреля 2025, ПАИ

Скелеты 150 древнеримских солдат обнаружены во время реконструкции футбольного поля в Вене, пишет издание Der Spiegel.

На момент смерти их возраст составлял от 20 до 30 лет. Обнаруженные археологами останки указывают на то, что на этом месте почти 2000 лет назад произошла «резня». На нескольких останках обнаружены следы ранений, нанесённых копьями, кинжалами и мечами. Многие скелеты лежали в хаотичном порядке, на животе или на боку. Конечности разных людей были переплетены друг с другом.

«Это указывает на поспешное засыпание мёртвых землей, а не на обычное захоронение», — рассказали археологи. Повреждения указывают на боевые действия, которые происходили между 80 и 230 годами нашей эры.

Исследователи обнаружили лишь несколько личных вещей. Это говорит о том, что у погибших забрали оружие и снаряжение.