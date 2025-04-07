Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Правительство России утвердило план дорожной деятельности до 2030 года

Правительство России утвердило план дорожной деятельности до 2030 года, сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Фото: ПАИ

В ближайшие шесть лет планируется привести в нормативное состояние 85 % федеральных дорог (порядка 64 тысяч километров), 60 % региональных дорог и около 92 тысяч километров дорог в агломерациях. Всего на ремонт и строительство дорожной сети выделят более девяти триллионов рублей.

Впервые горизонт планирования увеличен до шести лет, позволив синхронизировать все задачи в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», отметил вице-премьер.

«Это очень важный этап для нас! Он определяет, как мы будем работать и развивать дорожный каркас страны в ближайшие годы. Ключевая цель плана – комплексное развитие дорожной сети, независимо от её принадлежности. Людям неважно, на чьём балансе находится дорога – федеральная она, региональная или муниципальная. Они хотят из точки А в точку Б доехать по хорошим дорогам, быстро и безопасно», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Улучшение дорожной сети создаст комфортные условия для передвижения, даст импульс экономике регионов и повысит качество жизни людей, добавил он.

План дорожной деятельности разработало Правительство РФ, профильное министерство, ведомства регионов при поддержке председателя кабинета министрров Михаила Мишустина.

Новый подход к планированию должен обеспечить устойчивое развитие транспортной инфраструктуры в России, подчеркнул вице-премьер.

Напомним, что в Псковской области в 2025 году по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние более 80 километров автомобильных дорог регионального и местного значения, а также девять мостовых сооружений общей протяжённостью 267,03 погонных метра.

В частности, по новому нацпроекту будет продолжен ремонт автомобильных дорог регионального значения: Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса в Стругокрасненском и Плюсском муниципальных округах (17,45 километра), Ольша – Велиж – Усвяты – Невель в Усвятском и Невельском муниципальных округах (9,6 километра), Остров – Вышгородок – граница с Латвией в Островском районе и Пыталовском муниципальном округе (семь километров), Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском муниципальном округе (7,86 километра), Бежаницы – Сущево – Цевло в Бежаницком муниципальном округе (6,057 километра) и других.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 апреля 2025

Областные этапы всероссийских конкурсов для учителей, воспитателей, учителей-дефектологов и мастеров открылись в Пскове
07 апреля 2025

Мороз до -6 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
07 апреля 2025

Правительство России утвердило план дорожной деятельности до 2030 года
07 апреля 2025

О предстоящих работах в самом древнем каменном храме Псково-Печерского монастыря рассказали специалисты
07 апреля 2025

В Пскове открывается Первый детский медиафорум
07 апреля 2025

23 апреля состоится ежемесячный крестный ход вокруг Пскова
07 апреля 2025

100 лет назад не стало патриарха Московского и всея Руси Тихона
07 апреля 2025

Какая погода ждёт жителей Северо-Запада на этой неделе, рассказали синоптики

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...