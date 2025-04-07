Правительство России утвердило план дорожной деятельности до 2030 года

12:06, 07 апреля 2025, ПАИ

Правительство России утвердило план дорожной деятельности до 2030 года, сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В ближайшие шесть лет планируется привести в нормативное состояние 85 % федеральных дорог (порядка 64 тысяч километров), 60 % региональных дорог и около 92 тысяч километров дорог в агломерациях. Всего на ремонт и строительство дорожной сети выделят более девяти триллионов рублей.

Впервые горизонт планирования увеличен до шести лет, позволив синхронизировать все задачи в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», отметил вице-премьер.

«Это очень важный этап для нас! Он определяет, как мы будем работать и развивать дорожный каркас страны в ближайшие годы. Ключевая цель плана – комплексное развитие дорожной сети, независимо от её принадлежности. Людям неважно, на чьём балансе находится дорога – федеральная она, региональная или муниципальная. Они хотят из точки А в точку Б доехать по хорошим дорогам, быстро и безопасно», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Улучшение дорожной сети создаст комфортные условия для передвижения, даст импульс экономике регионов и повысит качество жизни людей, добавил он.

План дорожной деятельности разработало Правительство РФ, профильное министерство, ведомства регионов при поддержке председателя кабинета министрров Михаила Мишустина.

Новый подход к планированию должен обеспечить устойчивое развитие транспортной инфраструктуры в России, подчеркнул вице-премьер.

Напомним, что в Псковской области в 2025 году по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние более 80 километров автомобильных дорог регионального и местного значения, а также девять мостовых сооружений общей протяжённостью 267,03 погонных метра.

В частности, по новому нацпроекту будет продолжен ремонт автомобильных дорог регионального значения: Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса в Стругокрасненском и Плюсском муниципальных округах (17,45 километра), Ольша – Велиж – Усвяты – Невель в Усвятском и Невельском муниципальных округах (9,6 километра), Остров – Вышгородок – граница с Латвией в Островском районе и Пыталовском муниципальном округе (семь километров), Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском муниципальном округе (7,86 километра), Бежаницы – Сущево – Цевло в Бежаницком муниципальном округе (6,057 километра) и других.