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Общество

Более 80 километров дорог отремонтируют в Псковской области в 2025 году по новому нацпроекту

Более 80 километров дорог отремонтируют в Псковской области в 2025 году по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Всего в этом году в Псковской области планируется привести в нормативное состояние более 81 километра автомобильных дорог регионального и местного значения, а также девять мостовых сооружений общей протяженностью 267,03 погонных метра.

В частности, по новому нацпроекту будет продолжен ремонт автомобильных дорог регионального значения: Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса в Стругокрасненском МО и Плюсском районах (17,45 км); Ольша – Велиж – Усвяты – Невель в Усвятском и Невельском МО (9,6 км); Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой в Островском районе и Пыталовском МО (7,0 км); Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском МО (7,86 км); Бежаницы –Сущево – Цевло в Бежаницком МО (6,057 км) и других.

Среди мостов, которые планируется отремонтировать и капитально отремонтировать в этом году, – мост через реку Черную на автодороге Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье в Псковском районе, мост через реку Пенную на автодороге Остров – Новоржев в Островском районе, мост через реку Селяху на автодороге Новоржев – Опочка в Новоржевском МО и другие.

Напомним, с 2025 года национальный проект «БКД» получил преемственность в новом национальном проекте – «Инфраструктура для жизни», в рамках которого продолжится комплексная работа по обновлению дорожной сети региона.

Ранее сообщалось, что более 26 млрд рублей на ремонт дорог в Псковской области направили благодаря национальному проекту БКД. Только за 2024 год в Псковской области отремонтировали более 200 километров региональных дорог.

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