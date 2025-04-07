За неделю псковские росгвардейцы изъяли 24 единицы оружия

12:06, 07 апреля 2025, ПАИ

С 31 марта по 6 апреля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 36 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили пять административных правонарушений. Из оборота изъято 24 единицы оружия и более 30 боеприпасов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Росгвардия напоминает, что согласно действующему законодательству владельцы гражданского оружия могут передать оружие для использования в специальной военной операции. Наиболее востребованным для нужд специальной военной операции является огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие 12-го калибра.

Передаваемое оружие должно быть в технически исправном состоянии.

Если намерение о передаче оружия выражают владельцы, у которых истекли сроки действия разрешений на хранение и ношение оружия, они освобождаются от административной ответственности за несвоевременное обращение для его регистрации или перерегистрации.