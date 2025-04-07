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Общество

Газопровод построили в псковской деревне Старухино

Внутрипоселковую газораспределительную сеть общей протяженностью 2,2 километра построили в деревне Старухино Псковского района в рамках догазификации. Для надёжного газоснабжения установили пункт редуцирования газа, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

Новые сети создали возможность газификации 24 домовладений. С жителями деревни уже заключили десять договоров на подключение в рамках догазификации.

Напомним, что с начала 2025 года в Псковской области в рамках догазификации построили более 50 километров распределительных сетей и газопроводов-вводов, ввели в эксплуатацию 26,6 километра газопроводов, подключили 668 домовладений.

Ранее сообщалось, что газопровод ввели в эксплуатацию в южной части Пскова. Новые сети общей протяженностью около двух километров позволяют газифицировать 83 домовладения в районе аэропорта.

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