Трагедия на полумарафоне в Мадриде: двое участников скончались
Двое мужчин, участвовавших в полумарафоне в Мадриде в воскресенье, 6 апреля, скончались из-за сердечных проблем, пишет ТАСС со ссылкой на Eldiario.es.
35-летний участник перенёс сердечный приступ, потерял сознание и умер в больнице. 20-летний мужчина поступил в больницу в тяжёлом состоянии, спасти его не удалось.
В забеге участвовали 27 тысяч человек, а 50 из них понадобилась медпомощь. За 24 года истории полумарафона зафиксировано четыре смерти: ранее летальные случаи были в 2005 и 2010 годах.
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