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Общество

Почти пять тысяч псковских школьников и студентов приняли участие в профориентационной акции «Карьера»

Более 4 700 школьников и студентов стали участниками региональной профориентационной акции «Карьера» в Псковской области в первом квартале этого года. Об этом ПАИ сообщили в комитете по труду и занятости Псковской области.

Участниками акции стали молодые люди из 75 школ, 19 учреждений среднего профессионального образования и четырёх учреждений высшего образования.

Изображение: комитет по труду и занятости Псковской области

В рамках этой акции кадровые центры «Работа России» в каждом муниципальном образовании организуют мероприятия, направленные на поддержку молодёжи в выборе профессии и трудоустройстве.

Среди проводимых мероприятий можно выделить тестирования, анкетирования, тематические уроки, профориентационные игры, квизы, тренинги и экскурсии на предприятия.

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