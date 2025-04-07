Почти пять тысяч псковских школьников и студентов приняли участие в профориентационной акции «Карьера»
Более 4 700 школьников и студентов стали участниками региональной профориентационной акции «Карьера» в Псковской области в первом квартале этого года. Об этом ПАИ сообщили в комитете по труду и занятости Псковской области.
Участниками акции стали молодые люди из 75 школ, 19 учреждений среднего профессионального образования и четырёх учреждений высшего образования.
В рамках этой акции кадровые центры «Работа России» в каждом муниципальном образовании организуют мероприятия, направленные на поддержку молодёжи в выборе профессии и трудоустройстве.
Среди проводимых мероприятий можно выделить тестирования, анкетирования, тематические уроки, профориентационные игры, квизы, тренинги и экскурсии на предприятия.
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