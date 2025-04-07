Посвящённый 100-летию со дня рождения балерины Майи Плисецкой концерт пройдёт в Пскове

17:32, 07 апреля 2025, ПАИ

Гала-концерт «Планета Майя», посвящённый 100-летию со дня рождения балерины Майи Плисецкой, пройдёт на сцене Псковской областной филармонии 12 апреля. Мероприятие начнётся в 18:00, сообщили ПАИ в культурном учреждении.

Вечер объединит звёзд Большого, Мариинского и Михайловского театров, включая таких артистов, как Денис Савин (заслуженный артист России), Анна Тихомирова (первая солистка Большого театра), Марат Шемиунов (первый солист Михайловского театра), Ирина Перрон (прима-балерина Михайловского театра), Дмитрий Соболевский (премьер театра имени Л. Якобсона) и Дарья Павленко (прима-балерина Мариинского театра).

Программа включает знаковые произведения из репертуара Майи Плисецкой. На сцене прозвучит музыка из балета «Кармен-сюита» и миниатюры «Лебедь». Балет дополнят вокальные и инструментальные номера, среди которых арии из оперы «Кармен» и фортепианный шедевр «Грёзы любви» Листа.

Концерт будет дополнен видеодекорациями, чтобы создать живой диалог между легендой и современностью, отметили организаторы.

Продолжительность – 2 часа 15 минут с антрактом.