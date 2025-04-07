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Общество

Сотрудники УФСИН стали донорами крови в Великих Луках

Сотрудники исправительного центра № 1 и СИЗО-2 стали донорами крови в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Донорская акция в Великих Луках. Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Акция прошла на базе Великолукского филиала Псковской областной станции переливания крови. Среди участников были как почётные доноры, так и те, кто сдавал кровь в первый раз.

Перед сдачей крови сотрудников уголовно-исполнительной системы осмотрел врач. Также медработники провели лабораторные исследования на группу крови и уровень гемоглобина.

Заместитель начальника СИЗО-2 Роман Бирюков, являющийся обладателем знака «Почётный донор России», отметил, что очень важно поддерживать такие инициативы, ведь каждая капля крови может спасти чью-то жизнь.

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Сотрудники УФСИН стали донорами крови в Великих Луках

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