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Общество

Участники Первого детского медиафорума пообщались с представителями силовых ведомств

Участники Первого детского медиафорума пообщались с представителями силовых ведомств сегодня, 7 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

На встрече присутствовали представитель УМВД России по Псковской области Дмитрий Борников, представитель УФСБ России по региону, а также уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова.

  • Участники Первого детского медиафорума пообщались с представителями силовых ведомств
    Фото: ПАИ
  • Участники Первого детского медиафорума пообщались с представителями силовых ведомств
    Фото: ПАИ
  • Участники Первого детского медиафорума пообщались с представителями силовых ведомств
    Фото: ПАИ
  • Участники Первого детского медиафорума пообщались с представителями силовых ведомств
    Фото: ПАИ
  • Участники Первого детского медиафорума пообщались с представителями силовых ведомств
    Фото: ПАИ

Главной темой встречи стал вопрос, как сделать так, чтобы молодёжь не попалась на удочку преступников и не вовлекалась в противоправную деятельность.

Напомним, что медиафорум проходит в Пскове с 7 по 9 апреля. В течение трёх дней форума в его работе участвует более 100 ребят из большинства муниципалитетов региона. На площадках регионального центра поддержки одарённых детей «Вега», Дома молодёжи, государственного медиахолдинга Псковской области пройдут мастер-классы и практические занятия.

Организаторы Первого детского медиафорума – «Навигаторы детства», государственный медиахолдинг Псковской области, региональное отделение Союза журналистов России. Партнёры форума – Центр развития одарённых школьников «Вега», Школа креативных индустрий, комитет по молодёжной политике Псковской области, «Альфа-банк».

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