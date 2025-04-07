Участок территории Запсковья благоустраивают в Пскове по нацпроекту
В Пскове стартовали работы по благоустройству участка между домами №17б на улице Звёздной и № 3 на улице Юности. Об этом глава Пскова Борис Елкин сообщил в своём телеграм-канале.
«Уже идёт устройство пешеходных дорожек, а скоро начнутся работы по созданию современной спортивной площадки, озеленению территории и установке скамеек и урн. Завершить благоустройство планируем к августу», – говорится в сообщении.
Напомним, что эта территория стала одним из трёх победителей прошлогоднего голосования.
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее сообщалось, что более 230 млн рублей выделят на благоустройство общественных и дворовых территорий в Псковской области в 2025 году.
В День беременных будущие мамы Пскова и Великих Лук узнали больше о родах и материнстве