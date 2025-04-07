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Общество

Участок территории Запсковья благоустраивают в Пскове по нацпроекту

В Пскове стартовали работы по благоустройству участка между домами №17б на улице Звёздной и № 3 на улице Юности. Об этом глава Пскова Борис Елкин сообщил в своём телеграм-канале.

  • Благоустройство территории Запсковья
    Фото: ПАИ
  • Благоустройство территории Запсковья
    Фото: ПАИ
  • Благоустройство территории Запсковья
    Фото: ПАИ

«Уже идёт устройство пешеходных дорожек, а скоро начнутся работы по созданию современной спортивной площадки, озеленению территории и установке скамеек и урн. Завершить благоустройство планируем к августу», – говорится в сообщении.

Напомним, что эта территория стала одним из трёх победителей прошлогоднего голосования.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее сообщалось, что более 230 млн рублей выделят на благоустройство общественных и дворовых территорий в Псковской области в 2025 году.

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