В День беременных будущие мамы Пскова и Великих Лук узнали больше о родах и материнстве
В Псковском клиническом перинатальном центре и его филиале в Великих Луках прошли праздничные мероприятия, посвящённые Всероссийскому дню беременных. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Будущие мамы из Пскова вместе с медицинскими работниками посетили помещения центра, в том числе родильный зал. Врачи рассказали о том, как происходит появление ребёнка на свет, как проходит первая встреча мамы с малышом и многое другое. Женщины могли задать вопросы специалистам, обсудить волнующие их темы и морально подготовиться к родам. Также они узнали о мерах социальной поддержки для детей и родителей и пообщались друг с другом.
В Великих Луках будущие мамы пообщались с врачами и акушерами, а также с другими специалистами. Женщины получили консультации по различным вопросам, связанным с беременностью, уходом за ребёнком, его воспитанием и здоровьем. В рамках встречи прошёл мастер-класс по изготовлению открыток с изображением ребёнка, полученным на первом УЗИ.
К празднику также приурочено открытие новых потоков «Школы материнства» в Пскове и Великих Луках. В столице региона занятия в апреле будет посещать около 40 человек. Основная цель курса – предоставить ценную информацию о процессе родов, помочь преодолеть необоснованные страхи и ложные сведения, научить основным способам повышения комфорта при родах и методам самопомощи.
Отметим, что Всероссийский день беременных отмечается ежегодно 7 апреля и 7 октября. Этот праздник посвящён важному периоду в жизни женщины – ожиданию ребёнка. Он призван объединить женщин, их семьи, медицинских работников и общественные организации в стремлении создать благоприятные условия для появления новой жизни. Этот праздник стал символом заботы о беременных женщинах и уважения к материнству.
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В День беременных будущие мамы Пскова и Великих Лук узнали больше о родах и материнстве