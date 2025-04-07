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Общество

Камеры видеонаблюдения запечатлели поджог автомобиля в Пскове

Четыре автомобиля горели ночью в Пскове. Видео поджога автомобиля опубликовал Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Напомним, две иномарки выгорели по всей площади, ещё две получили значительные повреждения.

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