Рогачи и усачи: каким был первый российский мультфильм

08:15, 08 апреля 2025, ПАИ

8 апреля отмечается День российской анимации, сообщает calend.ru. Именно (26 марта) 8 апреля 1912 года состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма — «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами». Это была работа биолога Владислава Старевича про несчастную любовь из жизни насекомых.

Кукольная анимация Старевича имела успех не только в России, но и за рубежом. Для своего времени это был прорыв в мировом анимационном искусстве. Мультфильм поразил зрителей именно своей техникой — многие из них были уверены, что смотрят уникальные натурные съемки и мастерство дрессировщика насекомых, а не рукотворные модели.

Советская графическая мультипликация возникла в 1924-1925 годах. Одним из первых всемирно известных советских полнометражных мультипликационных фильмов стал «Новый Гулливер» Александра Птушко (1935). В июне 1936 года в Москве была основана киностудия «Союзмультфильм».

Не одно поколение детей выросло на историях, анимированных на «Союзмультфильме», таких как: «ДоРеМи», «Маугли», «Винни Пух», «Самый маленький гном», «Бегемот и солнышко», «Буренка из Масленкино», «Волк и семеро козлят», «Козленок, который считал до десяти», «Малыш и Карлсон», «Умка», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Крокодил Гена», «Котенок Гав», «Простоквашино» и многих других.