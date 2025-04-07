Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

50 лет в детской литературе: писатель Виктор Лунин станет гостем «Русского Запада»

С 15 по 17 апреля в Пскове пройдёт ХХ Международный форум «Русский Запад». Гостем форума станет детский поэт, писатель, переводчик Виктор Лунин, который в преддверии события в программе «Место встречи» на радио «7НЕБО» рассказал, какие новые книги он презентует.

ХХ Международный форум «Русский Запад». Фото: организаторы

Писатель представит в Пскове две свои новые книги – «Необыкновенные сказки семи морей» и «Азбука в стихах», а также побеседует с читателями и ответит на вопросы публики.

«У меня вышла в свет новая книга под названием «Необыкновенные сказки семи морей». Сказки такие «мюнхгаузенские», добрые и смешные. Надеюсь, детям они понравятся. Очень красиво проиллюстрирована книга издательством, где я печатался. Также вышла моя расширенная «Азбука в стихах». Я очень много лет возвращался к «Азбуке», стараясь сделать её как можно увлекательнее для ребят, чтобы стихи были настоящими, живыми, а каждая буква – выделенной. Ещё буду просто рассказывать о своих работах и о нашей детской литераторе, которой я занимаюсь уже почти 50 лет», – сказал гость эфира.

Пообщаться с автором можно 16 апреля с 14:00 до 15:00 в Псковской областной универсальной библиотека имени В. Я. Курбатова (первый этаж, актовый зал) и 17 апреля с 11:00 до 12:00 в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина (Октябрьский проспект, 7а).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 апреля 2025

В Невельском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в водоёме
07 апреля 2025

Убившая знакомую вместе с матерью в Дедовичском районе женщина признана психически нездоровой
07 апреля 2025

50 лет в детской литературе: писатель Виктор Лунин станет гостем «Русского Запада»
07 апреля 2025

Псковичей приглашают на субботник на горе Соколихе
07 апреля 2025

Более 42 тысяч экстренных вызовов совершено в Псковской области по единому номеру 112
07 апреля 2025

Камеры видеонаблюдения запечатлели поджог автомобиля в Пскове
07 апреля 2025

Участницы Первого детского медиафорума Псковской области поделились своими ожиданиями
07 апреля 2025

Александр Котов – об укрупнении районных больниц: Филиалы не должны чувствовать себя в роли «пасынков»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...