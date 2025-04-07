50 лет в детской литературе: писатель Виктор Лунин станет гостем «Русского Запада»

23:29, 07 апреля 2025, ПАИ

С 15 по 17 апреля в Пскове пройдёт ХХ Международный форум «Русский Запад». Гостем форума станет детский поэт, писатель, переводчик Виктор Лунин, который в преддверии события в программе «Место встречи» на радио «7НЕБО» рассказал, какие новые книги он презентует.

Писатель представит в Пскове две свои новые книги – «Необыкновенные сказки семи морей» и «Азбука в стихах», а также побеседует с читателями и ответит на вопросы публики.

«У меня вышла в свет новая книга под названием «Необыкновенные сказки семи морей». Сказки такие «мюнхгаузенские», добрые и смешные. Надеюсь, детям они понравятся. Очень красиво проиллюстрирована книга издательством, где я печатался. Также вышла моя расширенная «Азбука в стихах». Я очень много лет возвращался к «Азбуке», стараясь сделать её как можно увлекательнее для ребят, чтобы стихи были настоящими, живыми, а каждая буква – выделенной. Ещё буду просто рассказывать о своих работах и о нашей детской литераторе, которой я занимаюсь уже почти 50 лет», – сказал гость эфира.

Пообщаться с автором можно 16 апреля с 14:00 до 15:00 в Псковской областной универсальной библиотека имени В. Я. Курбатова (первый этаж, актовый зал) и 17 апреля с 11:00 до 12:00 в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина (Октябрьский проспект, 7а).