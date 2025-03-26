О мероприятиях XX Международного книжного форума «Русский Запад» в Пскове рассказали организаторы

16:55, 26 марта 2025, ПАИ

О мероприятиях XX Международного книжного форума «Русский Запад», который пройдёт в Пскове с 15 по 17 апреля, рассказали организаторы на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 26 марта.

В программу форума «Русский Запад» войдут торжественное открытие, ярмарка-выставка, автограф-сессия, детские площадки, круглый стол, посвящённый 35-летию присвоения имени писателя Вениамина Каверина Псковской областной библиотеке для детей и юношества, мастер-классы, обсуждение нормативно-правовых вопросов в сфере книгоиздания, презентация книги «Два капитана», сообщила заведующая региональным центром комплектования и каталогизации документов областной библиотеки Наталья Дуброва.

Участники ярмарки смогут ознакомиться с книгами Виктора Лунина «Азбука в стихах» и «Невероятные сказки семи морей», а также будет представлена книга Сергея Дождя об абстрактном искусстве для детей. Особое внимание будет уделено литературе, посвящённой 80-летию Победы. Гости смогут ознакомиться с книгой Вадима Беспояско «1 418 дней и ночей Великой Отечественной войны», добавила Наталья Дуброва.

Среди почётных гостей книжного форума – представляющий программу правительства Москвы издатель Олег Филимонов, председатель совета директоров АНО «Миллион книг» Ирина Кибина и детский писатель Татьяна Жемчужная, уточнила генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова Лариса Егорова.

Отметим, что XX Международный книжный форум «Русский Запад» будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.