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Общество

Систему электроснабжения капитально отремонтировали в многоквартирном доме в Пскове

Капитальный ремонт системы электроснабжения завершился в девятиэтажном доме № 49 на Рижском проспекте в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области

Подрядная организация «Стройритм» демонтировала старую электропроводку, заменила электрические щиты вместе с оборудованием, установила вводное распределительное устройство, проложила кабельнесущую систему вместе с новыми электрическими кабелями.

Кроме того, в местах общего пользования подрядчик установил новые светильники и аварийное освещение. Также выполнено заземление системы электроснабжения и проведена пусконаладка.

Отметим, капремонт был выполнен в рамках мероприятий краткосрочного плана капитального ремонта на 2025 год. Всего запланирован капитальный ремонт 191 конструктивного элемента в 137 многоквартирных домах на сумму порядка 884,62 миллиона рублей.

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Систему электроснабжения капитально отремонтировали в многоквартирном доме в Пскове

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