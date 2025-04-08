Систему электроснабжения капитально отремонтировали в многоквартирном доме в Пскове

12:13, 08 апреля 2025, ПАИ

Капитальный ремонт системы электроснабжения завершился в девятиэтажном доме № 49 на Рижском проспекте в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Подрядная организация «Стройритм» демонтировала старую электропроводку, заменила электрические щиты вместе с оборудованием, установила вводное распределительное устройство, проложила кабельнесущую систему вместе с новыми электрическими кабелями.

Кроме того, в местах общего пользования подрядчик установил новые светильники и аварийное освещение. Также выполнено заземление системы электроснабжения и проведена пусконаладка.

Отметим, капремонт был выполнен в рамках мероприятий краткосрочного плана капитального ремонта на 2025 год. Всего запланирован капитальный ремонт 191 конструктивного элемента в 137 многоквартирных домах на сумму порядка 884,62 миллиона рублей.