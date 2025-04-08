Билеты на туристические поезда можно будет покупать за полгода до даты путешествия
Билеты на туристические поезда можно будет покупать за полгода до даты путешествия. Уже в этом году РЖД собираются увеличить глубину бронирования билетов с 120 до 180 суток. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя генерального директора РЖД Ивана Колесникова.
Он отметил, что в РЖД есть понимание, что туристические поездки, как правило, планируются заранее.
«Мы смогли принять решение об изменении глубины продаж туристических поездов с 120 суток до 180 суток. Все нормативные документы у нас сформированы, соответствующая телеграмма подписана, в самое ближайшее время мы увидим глубину продаж 180 суток», - пообещал Колесников.
Ранее сообщалось, что РЖД открыли продажу билетов на туристический поезд «Псковские каникулы».
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