Билеты на туристические поезда можно будет покупать за полгода до даты путешествия

13:56, 08 апреля 2025, ПАИ

Билеты на туристические поезда можно будет покупать за полгода до даты путешествия. Уже в этом году РЖД собираются увеличить глубину бронирования билетов с 120 до 180 суток. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя генерального директора РЖД Ивана Колесникова.

Он отметил, что в РЖД есть понимание, что туристические поездки, как правило, планируются заранее.

«Мы смогли принять решение об изменении глубины продаж туристических поездов с 120 суток до 180 суток. Все нормативные документы у нас сформированы, соответствующая телеграмма подписана, в самое ближайшее время мы увидим глубину продаж 180 суток», - пообещал Колесников.

Ранее сообщалось, что РЖД открыли продажу билетов на туристический поезд «Псковские каникулы».