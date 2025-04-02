Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

​РЖД объявили о продаже билетов на новый туристический поезд «Псковские каникулы»

Открыта продажа билетов на новый туристический поезд «Псковские каникулы», сообщается в официальном телеграм-канале Российских железных дорог.

Фото из официального телеграм-канала РЖД

Поезд отправится в путь 11 июня по маршруту Москва – Великие Луки – Псков – Москва. В дороге путешественники проведут два дня и три ночи и вернутся в столицу 14 июня. Тур совпадёт с календарными выходными по случаю Дня России.

За два дня путешественники смогут: прогуляться по старинной крепости в Великих Луках, побывать в краеведческом музее и усадьбе Ореховно в Пустошкинском районе.

Главным событием первого дня путешествия станет массовый старт десятков воздушных шаров на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках.

Затем путешествие продолжится в Пскове, где туристы прогуляются по городу, побывают в Кремле и увидят древние фрески Мирожского монастыря.

Билеты уже в продаже. В составе предусмотрены только купейные вагоны. В дополнение к билету можно купить комплексный тур или отдельные экскурсии по городам маршрута.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 апреля 2025

Представители Псковской области и Росмолодёжь обсудили вопросы молодёжной политики

02 апреля 2025

Андрей Ермаков: Выставка «Я родом из Дома Святой Троицы» – симбиоз культуры и духовных подвигов на Псковской земле
02 апреля 2025

Российско-эстонская комиссия по определению правил лова в Чудском озере работает в удалённом режиме
02 апреля 2025

Ученица псковской школы завоевала два ключа от дверей МГИМО в финале телевизионного шоу «Умницы и Умники»
02 апреля 2025

Телемост ко Дню единения народов России и Белоруссии прошёл в Доме молодёжи
02 апреля 2025

Проблема обманутых дольщиков решена в большинстве регионов России – генпрокурор
02 апреля 2025

Выставка к 100-летию со дня смерти патриарха Тихона открылась в Пскове
02 апреля 2025

​РЖД объявили о продаже билетов на новый туристический поезд «Псковские каникулы»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...