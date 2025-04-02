​РЖД объявили о продаже билетов на новый туристический поезд «Псковские каникулы»

16:37, 02 апреля 2025, ПАИ

Открыта продажа билетов на новый туристический поезд «Псковские каникулы», сообщается в официальном телеграм-канале Российских железных дорог.

Поезд отправится в путь 11 июня по маршруту Москва – Великие Луки – Псков – Москва. В дороге путешественники проведут два дня и три ночи и вернутся в столицу 14 июня. Тур совпадёт с календарными выходными по случаю Дня России.

За два дня путешественники смогут: прогуляться по старинной крепости в Великих Луках, побывать в краеведческом музее и усадьбе Ореховно в Пустошкинском районе.

Главным событием первого дня путешествия станет массовый старт десятков воздушных шаров на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках.

Затем путешествие продолжится в Пскове, где туристы прогуляются по городу, побывают в Кремле и увидят древние фрески Мирожского монастыря.

Билеты уже в продаже. В составе предусмотрены только купейные вагоны. В дополнение к билету можно купить комплексный тур или отдельные экскурсии по городам маршрута.