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Псковские педагоги принимают участие в форуме классных руководителей СЗФО

Педагоги Псковской области принимают участие в форуме классных руководителей СЗФО. Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фотографии предоставили участники форума классных руководителей

От региона на форуме участвуют 15 преподавателей из Пскова, Великих Лук, Бежаницкого, Себежского, Островского и Пыталовского муниципальных округов. Всего форум объединил более 200 специалистов из 11 регионов СЗФО.

Форум создаёт единую платформу для общения и обмена опытом, для педагогов проводят различные мастер-классы и лекции. Учитель английского языка Бежаницкой средней школы Ольга Васильева на форуме представляет опыт интеграции краеведения в воспитательный процесс через участие в проектах и акциях.

Для учителя истории и обществознания средней школы № 2 Пскова Дарьи Егоровой форум стал одним из первых и очень важных мероприятий, а заместитель директора по воспитательной работе псковского лицея № 10 Алла Прохорова отметила, что настоящим подарком для участников стала вечерняя культурная программа. Все желающие смогли увидеть спектакль «Педсовет».

Напомним, что форум классных руководителей проводят ежегодно по поручению президента РФ Владимира Путина. Мероприятие проходит во всех федеральных округах страны с 2023 года.

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