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Общество

Принимать самолёты даже в плохую погоду сможет аэропорт Пскова

В международном аэропорту Псков имени княгини Ольги вот уже несколько дней проходит лётная проверка системы посадки СП-90. Облёт совершает группа экспертов воздушной лаборатории на базе самолёта АН-26, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

СП-90 – это комплекс радиотехнического и светосигнального оборудования. Система обеспечит самолётам более точный заход на посадку даже при низкой облачности.

Успешное прохождение лётной проверки позволит псковскому аэропорту стать аэродромом первой категории посадки международной организации гражданской авиации.

При этой категории допускается посадка при видимости на взлётно-посадочной полосе не менее 550 метров.

Напомним, что Михаил Ведерников анонсировал такую возможность в декабре в своём интервью телеканалу «Первый Псковский». Тогда глава региона отметил, что сейчас летчики совершают посадку по визуальному контролю.

«Когда у нас низкий край и большая облачность, самолеты либо вылетают позже из пункта назначения, либо от нас позже вылетают, либо отменяются рейсы. Это плохо, потому что сейчас большой дефицит воздушных судов, и те направления, где будут частые отмены рейсов, для авиакомпании окажутся не в приоритете», – пояснял Михаил Ведерников.

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Принимать самолёты даже в плохую погоду сможет аэропорт Пскова

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