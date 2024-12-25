Псковский аэропорт весной получит спецоборудование для посадки самолетов в любых метеоусловиях

14:54, 25 декабря 2024, ПАИ

Псковский международный аэропорт имени княгини Ольги весной 2025 года получит спецоборудование для посадки самолетов в любых метеоусловиях. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Первый Псковский».

«Первое и самое главное, что нам нужно как воздух, – это возможность для гражданских судов садиться, что называется, по приборам. Сейчас летчики совершают посадку по визуальному контролю. Когда у нас низкий край и большая облачность, самолеты либо вылетают позже из пункта назначения, либо от нас позже вылетают, либо отменяются рейсы. Это плохо, потому что сейчас большой дефицит воздушных судов, и те направления, где будут частые отмены рейсов, для авиакомпании окажутся не в приоритете», – пояснил глава региона.

Он добавил, что благодаря проведенной с Минобороны работе уже в марте 2025 года планируется получить оборудование, которое позволит сажать самолеты в любых погодных условиях. «Но мы постараемся сделать это как можно быстрее, чтобы весной уже не зависеть от погодных явлений, чтобы была возможность садиться разными курсами при практически любой видимости», – подчеркнул губернатор.

Кроме того, к началу следующего активного туристического сезона планируется построить новый терминал прибытия и начать капремонт существующего.

«С министром [министром транспорта Романом Старовойтом. – Прим. ПАИ] мы обсуждали возможность участия Псковской области в программе, чтобы, планируя развитие новых направлений, у нас была возможность для стоянки воздушных судов и их перемещения с взлетно-посадочной полосы на места стоянки и обратно на взлетно-посадочную полосу», – отметил Михаил Ведерников.

Он также рассказал, что в субсидирование авиаперелетов было заложено больше средств, которые могут обеспечить финансирование потенциальных направлений перелетов. «Если получится о каких-то маршрутах договориться, обязательно полетим по этим направлениям», – сказал глава региона.

Он напомнил, что все существующие рейсы сохранятся в полном объеме. «У нас с декабря Москва полноценно 14 рейсов в неделю – 2 раза в день. Мы договорились с компанией-перевозчиком, что будем безусловно эти маршруты субсидировать, но больше уже график меняться не будет», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Большое интервью с губернатором Михаилом Ведерниковым смотрите в эфире телеканала «Первый Псковский» сегодня после вечернего выпуска новостей.