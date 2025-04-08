Одна полоса движения на улице Труда в Пскове будет закрыта с 11 апреля

18:27, 08 апреля 2025, ПАИ

Одна полоса движения на улице Труда в Пскове в районе пересечения с улицей Первомайской будет закрыта с 11 по 14 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Полоса будет закрыта с 8:00 до 17:00. Ограничения вводятся в связи с проведением дорожных работ.

Ранее сообщалось, что с 8 по 11 апреля будет закрыт участок автодороги в переулке Восходном от дома № 3б до дома № 7 на улице Озёрной в Пскове.