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Общество

Участок автодороги в переулке Восходном в Пскове закроют на несколько дней

С 8 по 11 апреля будет закрыт участок автодороги в переулке Восходном от дома № 3б до дома № 7 на улице Озёрной в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации.

Участок автодороги закроют в Пскове. Фото: ПАИ

Участок будет перекрыт в период с 8:00 до 17:00. Ограничения связаны в связи с проведением дорожных работ. В ночное время с 17:00 до 08:00 движение будет восстановлено.

Ранее сообщалось, что движение транспорта временно перекроют в районе железнодорожного вокзала в Пскове.

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