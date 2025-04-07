Участок автодороги в переулке Восходном в Пскове закроют на несколько дней
С 8 по 11 апреля будет закрыт участок автодороги в переулке Восходном от дома № 3б до дома № 7 на улице Озёрной в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации.
Участок будет перекрыт в период с 8:00 до 17:00. Ограничения связаны в связи с проведением дорожных работ. В ночное время с 17:00 до 08:00 движение будет восстановлено.
Ранее сообщалось, что движение транспорта временно перекроют в районе железнодорожного вокзала в Пскове.
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