Все заявители «Героев земли Псковской» получат адресное сопровождение

16:50, 09 апреля 2025, ПАИ

Все не прошедшие отбор заявители региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» получат адресное сопровождение, заявила в интервью ЦУР Псковской области директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

«Программа уникальна тем, что каждый участник получит свои персональные рекомендации в части, например, развития тех или иных навыков. Тех, кто не пройдет отбор, мы адресно сопроводим через центры «Работа России». В рамках национального проекта у нас есть программы обучения, переподготовки либо уже существующие вакансии», – рассказала Ирина Иванова.

Ранее в рамках программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» Ирина Иванова подробно рассказала о кадровой программе «Герои земли Псковской», в частности, сообщив, что число заявок в нее составило более 300, 40 % из которых – от участников СВО.

31 марта завершился приём заявок для участия в программе, всего поступило более 300 заявлений. Заявители прошли этап тестирования. Председателем общественного совета программы «Герои земли Псковской» является губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.