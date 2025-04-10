Пресс-клуб с Альфа-Банком прошел на Детском медиафоруме в Пскове

16:26, 10 апреля 2025, ПАИ

Региональный управляющий АО «АЛЬФА-БАНК» в Псковской области Ирина Баранова стала специальной гостьей пресс-клуба в рамках Первого детского медиафорума региона 9 апреля, передает корреспондент ПАИ. Эксперт рассказала участникам форума о программах поддержки талантливой молодежи, которые успешно работают в Альфа-Банке.

В Альфа-Банке действуют четыре программы для молодежи: стажировки I Choose Alfa, проект «Альфа-Амбассадоры», проект Alfa Case Camp, а также хакатон Alfa Hack. Для участия в стажировке студенты направляют в Альфа-Банк свое резюме. «Мы выбираем лучшего. При этом стажер может сам для себя выбирать, сколько месяцев продлится стажировка. Конечно, мы не бросаем их наедине с вызовами, сопровождаем на старте в обязательном порядке», - отметила Ирина Баранова.

Программа «Альфа-Амбассадоры» направлена на вовлечение студентов в продвижение образовательных и инновационных инициатив банка. А участники программы Alfa Case Camp могут попробовать свои силы в роли аналитика-исследователя, обратила внимание Ирина Баранова. «Можно поработать с нашими специалистами, которые разрабатывают те или иные продукты. И если ваши идеи будут интересны, лучшие отправятся отдыхать в лагерях в Сочи. Там тоже работают наши эксперты. После окончания этой стажировки есть возможность остаться и поработать в команде Альфа-Банка, - подчеркнула она.

В свою очередь хакатон от Альфа-Банка позволит участникам прокачать свои технические навыки и умения, поработать с экспертами и представить свои решения в Москве. Лучшие получат денежный приз и шанс получить приглашение на работу в Альфа-Банк. «Команды могут прислать нам на рассмотрение свой проект. Наши IT-специалисты помогают его подработать и внедрить», - отметила Ирина Баранова.

Кроме того, в Альфа-Банк успешно внедрены и работают две грантовых программы для молодежи: «Альфа-шанс» и «Альфа-Менторство». Программа «Альфа-шанс» новая, была запущена в конце 2024 года. Она представляет собой финансовую поддержку талантливых студентов и преподавателей со всей России, пояснила региональный управляющий.

«Альфа-Менторство» включает в себя поддержку и развитие мотивированных студентов в процессе построения карьеры. Под руководством эксперта из Альфа-Банка участники программы могут получить карьерную консультацию и развить необходимые профессиональные навыки в разных областях.

В офисах Альфа-Банка работает много молодых людей, прошедших образовательные программы банка. «Каждый год открываются новые таланты и молодежь получает шанс воплотить свои идеи вместе с успешным банком. Мы много внимания уделяем молодым, для нас это очень важно. И даем ребятам, которые только начинают свою карьеру, возможность развиваться», - рассказала участникам медиафорума Ирина Баранова.

Напомним, пресс-клуб с региональным управляющим АО «АЛЬФА-БАНК» в Псковской области Ириной Барановой стал частью образовательной программы Первого детского медиафорума.

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