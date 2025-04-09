Борис Елкин и Анна Дмитриева обсудили волнующие жителей округа № 5 вопросы

19:11, 09 апреля 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин и депутат Псковской городской Думы Анна Дмитриева встретились с жителями округа № 5. Обсуждение разных вопросов с участниками встречи глава города назвал «насыщенным и продуктивным».

Борис Елкин отметил, что одна из основных проблем, которую обозначили жители округа № 5, – это скопление автомобилей около школы на Госпитальной, 15а. «Ситуация хорошо известна, и для её решения необходим комплексный подход», – сказал глава Пскова.

Также актуальным остаётся вопрос обновления детских площадок во дворах на Максима Горького, 41/9 и Яна Райниса, 54. Возведение детских площадок возможно реализовать через создание ТОС.

Псковичи также обратились с просьбой привести в порядок дом № 45 на улице Максима Горького. Этот вопрос будет рассмотрен в областном Фонде капитального ремонта, отметил Борис Елкин. «Планируем рассмотреть возможность его включения в краткосрочный план капитального ремонта», – добавил он.

В ходе встречи также обсудили асфальтирование проезда вдоль домов в переулке Дружбы, ремонт дороги в переулке Олега Зобова, 5, на улице Комдива Кирсанова, 3 и другие темы.

Ранее сообщалось, что одна полоса движения на улице Труда в Пскове в районе пересечения с улицей Первомайской будет закрыта с 11 по 14 апреля.