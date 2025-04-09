Борис Елкин и Анна Дмитриева обсудили волнующие жителей округа № 5 вопросы
Глава Пскова Борис Елкин и депутат Псковской городской Думы Анна Дмитриева встретились с жителями округа № 5. Обсуждение разных вопросов с участниками встречи глава города назвал «насыщенным и продуктивным».
Борис Елкин отметил, что одна из основных проблем, которую обозначили жители округа № 5, – это скопление автомобилей около школы на Госпитальной, 15а. «Ситуация хорошо известна, и для её решения необходим комплексный подход», – сказал глава Пскова.
Также актуальным остаётся вопрос обновления детских площадок во дворах на Максима Горького, 41/9 и Яна Райниса, 54. Возведение детских площадок возможно реализовать через создание ТОС.
Псковичи также обратились с просьбой привести в порядок дом № 45 на улице Максима Горького. Этот вопрос будет рассмотрен в областном Фонде капитального ремонта, отметил Борис Елкин. «Планируем рассмотреть возможность его включения в краткосрочный план капитального ремонта», – добавил он.
В ходе встречи также обсудили асфальтирование проезда вдоль домов в переулке Дружбы, ремонт дороги в переулке Олега Зобова, 5, на улице Комдива Кирсанова, 3 и другие темы.
Ранее сообщалось, что одна полоса движения на улице Труда в Пскове в районе пересечения с улицей Первомайской будет закрыта с 11 по 14 апреля.
О захоронении домашних животных, бешенстве и отловах поговорили на «Серебряном дожде»
С РАНХиГС подписано соглашение о сотрудничестве в сфере организации профпереподготовки участников СВО
Территорию между домами на улицах Красноармейской и Максима Горького благоустроят в Пскове
Пусть всегда будет солнце: концертную программу к 9 Мая готовит детский духовой оркестр имени Александра Роора
Первый в Псковской области молодёжный клуб при кадровом центре «Работа России» открылся в Великих Луках