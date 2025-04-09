Пусть всегда будет солнце: концертную программу к 9 Мая готовит детский духовой оркестр имени Александра Роора

19:32, 09 апреля 2025, ПАИ

Детский духовой оркестр имени Александра Роора, детский эстрадный хор «Талантика» и театр хореографических миниатюр «Молчаливые» выступят под открытым небом в Пскове 9 Мая. Праздничная программа называется «Пусть всегда будет солнце!» и посвящена 80-летию Великой Победы, сообщили ПАИ организаторы.

«В программе концерта музыка разных родов войск, песни и танцы Победы. Наши музыканты подарят вам любимые произведения военной эпохи. Наши талантливые вокалисты порадуют вас знакомыми мотивами, а юные танцоры закружат в любимых военных танцах. И конечно, не обойдётся без музыкальных сюрпризов», – отметила педагог, певица Анна Роор.

Концерт пройдёт в сквере Центр помощи детям в Пскове (улица Максима Горького, 23). Начало в 18:00, вход свободный.

Ранее сообщалось, что группа «Комната культуры» выступит в Пскове.