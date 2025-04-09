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Общество

Реализацию проектов в сфере кинематографии на Псковской земле обсудили Михаил Ведерников и Карен Шахназаров

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с известным кинорежиссёром, заместителем председателя Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Кареном Шахназаровым. В рамках встречи обсуждены вопросы сотрудничества и реализации проектов в сфере кинематографии, сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

Скриншот видео из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Кинорежиссёр прибыл в регион с рабочим визитом – в Пскове прошёл ряд творческих встреч и показов картин. Михаил Ведерников рассказал Карену Георгиевичу о кинопроектах, работа над которыми ведётся на территории региона. Один из них – «Славе не меркнуть, подвигу жить» – посвящён созданию фильмов о погибших на СВО Героях России, чьи судьбы были связаны с Псковской землёй.

Карен Шахназаров. Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Кинорежиссёр подтвердил, что у региона есть потенциал для съёмок, особенно исторических картин: он и сам снимал здесь фильмы. Глава региона выразил надежду на совместные проекты на Псковской земле.

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