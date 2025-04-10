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Общество

В России запустили сайт для фактчекинга

В России запустили сайт Международной ассоциации по проверке фактов. В работе этой организации участвуют журналисты и расследователи из 30 стран, пишет ТАСС со ссылкой на представителя МИД РФ Марию Захарову.

Эта онлайн-площадка доступна всем пользователям. «Она объединяет экспертов в области разоблачения недостоверной информации, является, по сути, интернациональным порталом, где формируется честный открытый подход к фактчекингу, аккумулируются актуальные расследования и опровержения», – пояснила Захарова.

С ассоциацией сотрудничают журналисты из Австралии, Бразилии, Нидерландов, Португалии, Франции, Испании, Нигерии, Пакистана, Индонезии, Сингапура и других стран. Они принимают участие в разоблачении недостоверной информации и готовят материалы с опровержениями, которые публикуются в СМИ и соцсетях с соответствующей пометкой.

Сайт доступен на английском и русском языках, на его странице уже опубликованы первые расследования.

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