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Общество

В Пскове прошёл День призывника

10 апреля в Пскове прошёл День призывника. Молодых псковичей, которые в ближайшее время отправятся в армию для прохождения срочной службы, приветствовали в Доме офицеров. В мероприятии приняли участие официальные лица, ребята, которые получили повестки, родители, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.

Владимир Воробьёв. Фото: пресс-служба ПГД

От имени депутатов к призывникам обратился заместитель председателя гордумы Владимир Воробьев: «Наша армия стоит на трех китах: отвага, мужество и верность долгу! Во все времена Родину защищали такие ребята, как вы – сильные, смелые и готовые встать на защиту своей страны. Желаю вам успешной службы, крепкого здоровья, верных товарищей и чтобы все испытания сделали вас только сильнее!»

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