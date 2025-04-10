До финала проекта «Мисс и Миссис Бизнес Псков и Псковская область» осталось две недели

16:47, 10 апреля 2025, ПАИ

До финала проекта «Мисс и Миссис Бизнес Псков и Псковская область» осталось две недели. Он пройдет 26 апреля в Скандинавия Холл, сообщили ПАИ организаторы.

Торжественное открытие конкурса состоялось в марте в Приказных палатах Псковского кремля. «Это уникальное событие стало красивым символом женского предпринимательства. Мы рады, что подобные проекты вдохновляют и объединяют женщин-лидеров, которые своим трудом и целеустремленностью укрепляют экономику региона, создают новые возможности для развития», – отметили организаторы.



Фото: Фото предоставлены организаторами конкурса



Фото: Фото предоставлены организаторами конкурса



Фото: Фото предоставлены организаторами конкурса



Фото: Фото предоставлены организаторами конкурса



Фото: Фото предоставлены организаторами конкурса









В этом году конкурс собрал четырнадцать участниц-предпринимательниц из самых разных сфер: от индустрии красоты и образования до сельского хозяйства и недвижимости. Каждая из них представила уникальный проект, демонстрируя свою силу, харизму и профессионализм.

Сейчас, до финала конкурса, участницы активно участвуют в мастер-классах, встречах с партнерами.

Проект проходит под руководством Натальи Салахутдиновой, Оксаны Сидяковой и Ирины Соловьевой. «Мисс и Миссис Бизнес Псков» — это платформа для обсуждения актуальных вопросов женского предпринимательства и создания новых возможностей для их профессионального роста.

Организаторы проекта благодарят за поддержку партнеров мероприятия: региональное отделение «Деловой России» под руководством Дмитрия Мельникова, строительную компанию «Скандинавия», центр «Мой Бизнес» Псковской области и его руководителя Анастасию Иванову, продюсерский центр «ОНИ профи», центр развития мозга «Диалектика», тренинговый центр «Ежевика», бренд женской одежды CLAIR, королевского спонсора квест-шоу «Форт Град» и Милу Ивигеш, фотографа Екатерину Кононову, smm-специалиста Анну Кондратьеву.

Генеральные партнеры конкурса: гипермаркет «Империал», студия рекламы «Лазер Крафт», видеопроизводство «ПсковВидео», креативное пространство «Лофт».

Поддержка предпринимательства осуществляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

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