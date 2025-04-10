Журналист Дмитрий Шеваров подарил Пушкинскому заповеднику пять своих книг

16:22, 10 апреля 2025, ПАИ

Российский журналист, эссеист, прозаик, литературный критик, лауреат литературных и журналистских премий Дмитрий Шеваров передал в дар библиотеке Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» пять своих книг. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

На творческой встрече с жителями Пушкиногорья, которую организовали в научной библиотеке Пушкинского заповедника, писатель рассказал о своих визитах в Михайловское, о встречах, которые могли случиться только здесь, о людях, которые прямо или косвенно повлияли на ход работы над его книгами и статьями о Пушкине и не только о нём.

Вниманию аудитории Дмитрий Шеваров представил издания, увидевшие свет в последние годы. Это «Двенадцать поэтов 1812 года» (2022), «Три чудесных детства» (2022), «Ушли на рассвете. Судьбы и стихи. 25 молодых поэтов, погибших во время Великой Отечественной» (2020), «Тихая пристань. Дневник русской поэзии» и «Нечаянный Пушкин. Читательский дневник» (2024).

«Каждое из этих изданий по-своему интересно и важно для нас», — отметила заведующая музейной научной библиотекой «Михайловского» Людмила Беляева.

«Тихая пристань…», например, — это своеобразный литературный календарь на год. В сборник включены стихотворения и дневниковые заметки более чем 60 отечественных поэтов и прозаиков, принадлежащих к разным эпохам, причём эта антология составлена не по алфавиту, не по какой-либо условной «значимости автора», а по числам календарного года, по дням, когда были написаны эти стихотворения или прозаические отрывки. А «Нечаянный Пушкин», проиллюстрированный рисунками знаменитых Трауготов, — это размышления читателя над текстами поэта.

Эти и другие книги из собрания научной библиотеки музея доступны всем желающим. Любой житель и даже гость Святогорья может работать здесь в читальном зале: для этого достаточно написать соответствующее заявление на имя директора «Михайловского» Георгия Василевича.