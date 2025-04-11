Второй форум старшеклассников «Голос молодёжи» прошёл в Пскове

Второй форум старшеклассников «Голос молодёжи» прошёл в Доме молодёжи в Пскове в четверг, 10 апреля.
В частности, старшеклассники смогли задать свои вопросы главе Пскова Борису Елкину и председателю избирательной комиссии Псковской области Игорю Сопову, а также посетить интерактивные площадки, организованные ПсковГУ, региональным молодёжным кадровым центром, Псковским городским молодёжным центром, а также молодёжной избирательной комиссией Псковской области.
Как проходил форум, наблюдала фотокорреспондент ПАИ Валерия Ковалёва.
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ, 16:38, 10 апреля 2025, ПАИ
1900
Поделиться