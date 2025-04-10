Михаил Ведерников подвёл итоги Первого детского медиафорума

17:23, 10 апреля 2025, ПАИ

Итоги Первого детского медиафорума Псковской области подвёл губернатор Михаил Ведерников.

В мероприятии приняли участие 121 школьник из 22 муниципалитетов, 47 наставников-педагогов, 14 мастеров-журналистов из Пскова, Себежа, Москвы, Санкт-Петербурга, три эксперта правового блока. Форум проходил на 12 площадках в Доме молодёжи, медиацентре ПАИ, центре «Вега».

«По впечатлениям и участников, и организаторов это было ярко, содержательно и интересно. Юные медийщики смогли изучить все тонкости создания контента – от подготовки сценария для роликов до работы с ИИ и построения деловых контактов», – отметил глава региона.

На площадке творческой мастерской форума ребята создали серию социальных роликов по профилактике деструктивного поведения, ориентированную на сверстников.

«Уверен, это очень полезный опыт и для школьников, глубоко погрузившихся в проблематику, и для наставников из числа сотрудников СМИ и правоохранительных органов. Итог этой серьёзной совместной работы мы обязательно услышим в эфире радио «7 НЕБО», – заключил губернатор.

Организаторы Первого детского медиафорума – «Навигаторы детства», государственный медиахолдинг Псковской области, региональное отделение Союза журналистов России. Партнёры форума – Центр развития одарённых школьников «Вега», Школа креативных индустрий, комитет по молодёжной политике Псковской области, «Альфа-банк».

О всех новостях с медиафорума можно узнать в специальном сюжете ПАИ.