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Общество

Апрельские снеговики украсили Псковскую область

Апрельские снеговики украсили Псковскую область после внезапно выпавшего снега. Об этом пишет газета «Призыв».

Фотографией снеговика на набережной Себежа поделились в социальной сети «ВКонтакте» сотрудники Себежского краеведческого музея.

  • Такой вот апрельский снеговик
    Фото: Себежский краеведческий музей
  • Такой вот апрельский снеговик
    Фото: Себежский краеведческий музей

Снимками сделанных снеговиков делятся и жители Себежского района. «Думаю, кто хотел – успел соорудить», – отметила автор фотографии Лариса Красовская.

Ещё один себежский снеговик. Фото: Лариса Красовская

«Какой весёлый снеговичок!» – заметила в комментариях под постом себежанка.

Ранее сообщалось, что сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Псковской области 11 апреля. Атмосферное давление будет ниже нормы.

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