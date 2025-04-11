Апрельские снеговики украсили Псковскую область
Апрельские снеговики украсили Псковскую область после внезапно выпавшего снега. Об этом пишет газета «Призыв».
Фотографией снеговика на набережной Себежа поделились в социальной сети «ВКонтакте» сотрудники Себежского краеведческого музея.
Снимками сделанных снеговиков делятся и жители Себежского района. «Думаю, кто хотел – успел соорудить», – отметила автор фотографии Лариса Красовская.
«Какой весёлый снеговичок!» – заметила в комментариях под постом себежанка.
Ранее сообщалось, что сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Псковской области 11 апреля. Атмосферное давление будет ниже нормы.
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