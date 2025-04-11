Апрельские снеговики украсили Псковскую область

00:00, 11 апреля 2025, ПАИ

Апрельские снеговики украсили Псковскую область после внезапно выпавшего снега. Об этом пишет газета «Призыв».

Фотографией снеговика на набережной Себежа поделились в социальной сети «ВКонтакте» сотрудники Себежского краеведческого музея.



Фото: Себежский краеведческий музей



Фото: Себежский краеведческий музей



Снимками сделанных снеговиков делятся и жители Себежского района. «Думаю, кто хотел – успел соорудить», – отметила автор фотографии Лариса Красовская.

«Какой весёлый снеговичок!» – заметила в комментариях под постом себежанка.

Ранее сообщалось, что сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Псковской области 11 апреля. Атмосферное давление будет ниже нормы.