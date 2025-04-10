Экспертное собеседование ждёт участников программы «Герои земли Псковской» с 1 мая

22:10, 10 апреля 2025, ПАИ

Экспертное собеседование ждёт участников программы «Герои земли Псковской», прошедших тестирование. Мероприятие стартует 1 мая, сообщила директор корпоративной академии областного правительства Ирина Иванова в беседе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

40 % человек, подавших заявки, – это действующие военнослужащие, более 30 человек имеют один и более орденов Мужества. Первый модуль завершился, сейчас прорабатывается вариант запуска второго модуля тестирования участников СВО, которые по каким-либо причинам не смогли пройти его ранее.

Одновременно идёт оценка анкет участников программы. Чтобы исключить человеческий фактор, эта работа проводится по чёткой методике Высшей школы государственного управления. Тестирование организовано на платформе «Россия – страна возможностей» в рамках подписанного соглашения с гендиректором президентской платформы Андреем Бетиным.

Ранее в рамках программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» Ирина Иванова подробно рассказала о кадровой программе «Герои земли Псковской», в частности сообщив, что число заявок составило более 300.

31 марта завершился приём заявок для участия в программе. Заявители прошли этап тестирования. Председателем общественного совета программы «Герои земли Псковской» является губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.