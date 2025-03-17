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Общество

Соглашение о сотрудничестве подписали Михаил Ведерников и гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин

Соглашение о сотрудничестве подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников с гендиректором президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректором мастерской управления «Сенеж» Андреем Бетиным, заявил глава региона в своём телеграм-канале.

«Подписанное соглашение позволит применять новые форматы поддержки талантливой молодёжи и управленцев. Первым нашим совместным проектом станет реализация региональной программы «Герои земли Псковской» для участников специальной военной операции», – отметил глава региона.

Глава региона подчеркнул, что за шесть лет существования АНО «Россия — страна возможностей» более 104 тысяч жителей Псковской области стали участниками различных проектов. Так, в прошлом году в рамках проекта «Большая перемена» наши студенты завоевали 17 дипломов I и II степеней. Кроме того, сотрудники правительства области проходят обучение в мастерской управления «Сенеж».

Отметим, коммуникационная команда правительства Псковской области удостоилась признания за эффективное информационное сопровождение национальных проектов в 2024 году. Мероприятие «Новые национальные проекты: эффективные коммуникации для общего будущего» было организовано АНО «Национальные приоритеты» совместно с мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

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